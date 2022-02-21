Пушков назвал показательными репортажи французского телеканала TF-1 из Донбасса

Украина начинает утрачивать информационную неприкасаемость во Франции. Об этом член комитета Совфеда России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков написал в Telegram-канале.

Так он прокомментировал материал телеканала TF-1 о ситуации в Донецке. В этом контексте сенатор обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что жители Донбасса якобы устраивают самоподрывы.

«Показательная информация: ведущий французский телеканал TF-1 ведет репортажи из Донбасса. Из них следует, что город обстреливают ВСУ, и это реально, и есть жертвы, а не люди "в отчаянии взрывают сами себя"», — отметил Пушков.

Ранее слова Зеленского о так называемых самоподрывах в Донбассе оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, подобные заявления делают только «бездушные циники».