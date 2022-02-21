Обозреватель ФАН Микульскис назвал шантажом выступление Зеленского на конференции в Мюнхене

Мечтам президента Украины Владимира Зеленского об обладании собственной «А-бомбой» не суждено сбыться. В этом уверен обозреватель ФАН Альгис Микульскис.

В субботу, 19 февраля, украинский лидер принял участие в конференции по безопасности в Мюнхене. Выступление Зеленского содержало прямые намеки на возможность создания ядерного оружия на Украине.

Лидер государства предупредил, что намерен поставит под сомнение работу Будапештского форума и пакет решений 1994 года в случае непринятия гарантий безопасности для Украины.

При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал ошибкой отказ страны от ядерного статуса.

«Никто из уполномоченных принимать решения мирового уровня не допустит даже первых украинских практических шагов в сторону начала ядерных разработок. Кроме Новоконстантиновского месторождения урановых руд и Восточного горно-обогатительного комбината, для производства ядерного оружия у Украины нет больше ничего, — пишет Микульскис на ФАН.

По мнению обозревателя, «ядерные намеки» представителей власти Украины являются обычным шантажом. Журналисты увидели в выступлении Зеленского стремление спародировать президента РФ Владимира Путина, пишут на сайте 360tv.ru.