Путин отметил силу характера паралимпийцев в ходе общения перед Играми в Пекине

Глава государства Владимир Путин провел видеовстречу с российскими спортсменами, которые отправятся в Пекин для участия в Паралимпиаде-2022.

Российский лидер в ходе обращения к паралимпийцам 21 февраля отметил, что после завершения 24-х зимних Олимпийских игр начинается новый отсчет — до дня открытия Паралимпиады. По словам президента, это уникальное событие в мире спорта.

«Этому событию нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным эмоциям, которыми заряжают нас спортсмены-паралимпийцы», — заявил Путин.

Паралимпийские игры 2022 года стартуют в Пекине 4-го и завершатся 13 марта. Сборная России будет представлена в составе из 71 спортсмена.