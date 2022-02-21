Иеромонах Анатолий Киевский предсказал войну в Европе из-за царствующего антихриста

Лжемессия или антихрист в скором времени появится на Ближнем Востоке и займет руководящий пост, что станет причиной больших войн. Такое пророчество сделал иеромонах Анатолий Киевский.

Предатель человечества сможет втереться в доверие иудеям, и они сделают его свои ставленником. Это событие приведет к трагической смене хода современной истории.

«А та назойливая вдова (иудейство) будет просить неправедного судию (антихриста) отомстить сопернику своему (христианству)... И потому он будет слушать их и потакать им. И турки пойдут на Европу, на Румынию, Молдавию, часть Украины — будет кровь стоять в Дунае как студень», — заявил иеромонах.

Он также сделал несколько предсказаний, связанных с Россией и Украиной. Прорицатель считал, что между братскими народами разразится большая война. При этом противоборствующие страны объединятся в коалиции.

«Сейчас очень тяжелое время. Такой напряженной ситуации никогда еще не было на Украине… Будет сначала война, как в Евангелии написано: брат на брата. А где еще есть такие братские народы, как Россия, Украина и Белоруссия?… А потом начнется и большая война. Все будут в этой войне», — заверил иеромонах.

Анатолий Киевский делал заявления и относительно Китая, который якобы должен «занять» территории Сибири и Дальнего Востока во время противоборства России с НАТО. Однако это вряд ли сбудется, так как Москва и Пекин активно развивают свое сотрудничество в различных сферах.