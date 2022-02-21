«Город в чистом поле». Как живет Магас – молодая столица Ингушетии

Пока самые «древние» российские города отмечают трехзначные (а то и четырехзначные) юбилеи, на Северном Кавказе, среди ингушских гор пишется новая история. Город Магас, возникший всего 28 лет назад недалеко от Назрани, является самой молодой столицей субъекта РФ – Республики Ингушетия, а заодно и самым молодым городом во всей России.

Конкуренцию ему могут составить лишь город-спутник Казани Иннополис и краснодарский Сириус, образованный из спортивных и административных объектов, которые были задействованы во время сочинской Олимпиады-2014. Однако рядом с Сириусом чаще слышится новомодное «образовательно-инновационный кластер», нежели «населенный пункт».

В Магасе все куда проще. Добраться до пока еще небольшого городка можно на такси из Владикавказа. Цена в 400–500 рублей за путешествие из одного региона в другой приятно удивит жителей европейской части России. К слову, одноименный аэропорт, принимающий рейсы из Москвы, при этом находится почти в 40 километрах от Магаса – дальше, чем Владикавказ.

Попав на проспект Зязикова – центральную магистраль новоиспеченной столицы Ингушетии, – сразу отмечаешь размах, с которым строился город: широкие улицы, велосипедные дорожки, рестораны и административные здания с золотистыми куполами. Минуя огромную площадь перед резиденцией главы республики, невольно задираешь голову, глядя на Башню согласия (она же «Магас Тауэр») – главной здешней достопримечательностью.

ИА «Политика Сегодня» / Илья Водянов

Грандиозное строение «выросло» в 2012–2013 годах, однако уже сейчас башня считается уникальным культурным объектом. Да и местные относятся к «Магас Тауэр» так, будто она стоит здесь несколько веков.

«Не забудьте магнитик, — советует продавец билетов. – Красивее башни нигде не увидите».

Но красота, как известно, требует жертв. В случае с Башней согласия – это подъем на 85-метровую высоту по каменной «спирали», которая под конец пути начинает казаться бесконечной.

ИА «Политика Сегодня» / Илья Водянов

Награда за получасовую кардиотренировку – захватывающий дух вид на Магас, проступающие вдалеке горы и строящуюся мечеть «Сердце Кавказа».

ИА «Политика Сегодня» / Илья Водянов

На улицах Магаса немноголюдно. Если верить официальной статистике, в городе проживает всего около 25 тысяч человек, но у местных властей далеко идущие планы. К примеру, прошлый мэр ингушской столицы Беслан Цечоев намеревался к 2025 году увеличить эту цифру до 130 тысяч.

«Магас очень быстро развивается. Это город, который строится практически в чистом поле. <…> По завершении строительства города у нас будет численность в 130 тысяч человек в 2025 году», — рассказывал Цечоев журналистам несколько лет назад.

Планирует ли более динамичный рост населения нынешний мэр Усман Аушев, «Политика Сегодня» выяснить не смогла. После первичных контактов пресс-секретарь градоначальника перестал отвечать на сообщения и звонки, видимо, руководствуясь древней ингушской пословицей: непроизнесенное слово — в твоей власти.

ИА «Политика Сегодня» / Илья Водянов

Пока россияне, мечтающие о переезде в Ингушетию, присматриваются в Магасу, гулять по полупустым улицам одно удовольствие. Ближе к середине дня на автобусных остановках можно заметить студентов Ингушского государственного университета.

ИА «Политика Сегодня» / Илья Водянов

Местные автобусные остановки заслуживают отдельного упоминания , ведь они уже успели прославиться на всю Россию. Крытыми застекленными помещениями с отоплением, бесплатным Wi-Fi и разъемами для зарядки телефона не может похвастаться ни один столичный ТПУ.

В «комплекте» идут кнопка вызова наряда полиции в случае чрезвычайной ситуации и скамейки с обогревом. Неудивительно, что молодежь может «тусоваться» на этих остановках часами, пропуская одну маршрутку за другой.

ИА «Политика Сегодня» / Илья Водянов

ИА «Политика Сегодня» / Илья Водянов

Примечательно, что принцип «как в Европе» магасцы не оценили. На окрашенных в зеленый цвет велосипедных дорожках не видно ни одного любителя покрутить педали, зато молодые мамы и пенсионеры предпочитают гулять именно по ним – тротуарная плитка, уложенная неподалеку, не подходит для долгих променадов.

ИА «Политика Сегодня» / Илья Водянов

Дворы и переулки, нередко демонстрирующие неприглядную изнанку города, здесь выглядят вполне органично. Напрягает только желание некоторых ингушей припарковаться как можно ближе к подъезду, наплевав на газоны и дорожки для пешеходов. К слову, все подъезды здесь открыты настежь. Поговаривают, что в Магасе никто не ворует и не устраивает пьяных «концертов» на лестничной площадке.

ИА «Политика Сегодня» / Илья Водянов

Иные дворы будто переносят тебя в Центральную Европу или на западное побережье Соединенных Штатов: модные таунхаусы с личным гаражом для многих россиян – визитная карточка американского кино, но никак не ингушского города.

ИА «Политика Сегодня» / Илья Водянов

Впрочем, чтобы обойти Магас вдоль и поперек, придется потратить не так много времени — всего несколько часов. Город активно расстраивается, но пока некоторые улицы ведут в никуда, вокруг уютных скверов нет жилых домов, а рядом с переполненными многоэтажками явно ощущается дефицит продуктовых магазинов.

Вдоволь нагулявшись и побеседовав с представителями министерства по национальной политике (подробности – в наших будущих материалах), покидаем Магас. Вполне возможно, что через 10–15 лет Башня согласия будет стоять посреди развивающегося мегаполиса, в ожидании автобуса на остановке можно будет перекусить умопомрачительным шашлыком, к «Сердцу Кавказа» каждый день будет выстраиваться километровая очередь, а местные пресс-секретари начнут идти навстречу журналистам, чтобы ингушская столица еще быстрее набирала популярность.

Ну а пока на другом конце провода слышны лишь короткие гудки.