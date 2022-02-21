Российское генконсульство в Одессе приостановило запись на прием из-за действий Запада

Запись на прием в российское генеральное консульство, расположенное в Одессе, временно остановлена. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на интернет-портале диппредставительства.

По словам представителей консульства, это связано с оптимизацией штата, обусловленной аналогичными действиями ряда западных государств.

«Прием уже записавшихся посетителей будет осуществляться строго в соответствии с назначенной датой и временем», — следует из сообщения.

Похожая запись ранее была опубликована на сайте генконсульства РФ в Харькове. Так, в дипмиссии была приостановлена запись на прием по электронной системе.