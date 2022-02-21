Журналист Симоньян заставила Соловьева заплакать в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьев проявил эмоции во время эфира своего ток-шоу. Его впечатлила горячая речь главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Гости программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» обсуждали тему геноцида в Донбассе. Симоньян серьезно отнеслась к этому вопросу. Она напомнила, о геноциде армянского народа, о котором много слышала от прабабушки.

США до сих отказываются признавать геноцид армян в Османской империи, где всего за несколько дней были убиты 1,5 миллиона человек.

Маргарита Симоньян констатировала, что ситуацию в Донбассе тоже можно назвать геноцидом. За последние сутки в ЛНР и ДНР было зафиксировано более 1500 нарушений режима прекращения огня. Журналист завершила пылкую речь фрагментом стихотворения Роберта Рождественского «Подслушанный разговор».

—» Мама, купим живого коня? — Коня?! Да что ж это делается? — Мама, а в летчики примут меня? — Примут. Куда они денутся?! Ты же из каждого, сатана, душу сумеешь вытрясти! — Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти?».

Всего одно стихотворение заставило экспертов погрузиться в мысли, в студии повисла тишина. На глазах гостей программы проступили слезы. Владимир Соловьев тоже не смог сдержать эмоций, еле сдерживаясь, чтобы не зареветь, пишет телеканал «360».