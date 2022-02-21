Журналист Симоньян заставила Соловьева заплакать в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьев проявил эмоции во время эфира своего ток-шоу. Его впечатлила горячая речь главного редактора RT Маргариты Симоньян.
Гости программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» обсуждали тему геноцида в Донбассе. Симоньян серьезно отнеслась к этому вопросу. Она напомнила, о геноциде армянского народа, о котором много слышала от прабабушки.
США до сих отказываются признавать геноцид армян в Османской империи, где всего за несколько дней были убиты 1,5 миллиона человек.
Маргарита Симоньян констатировала, что ситуацию в Донбассе тоже можно назвать геноцидом. За последние сутки в ЛНР и ДНР было зафиксировано более 1500 нарушений режима прекращения огня. Журналист завершила пылкую речь фрагментом стихотворения Роберта Рождественского «Подслушанный разговор».
—» Мама, купим живого коня?
— Коня?! Да что ж это делается?
— Мама, а в летчики примут меня?
— Примут. Куда они денутся?!
Ты же из каждого, сатана,
душу сумеешь вытрясти!
— Мама, а правда, что будет война,
и я не успею вырасти?».
Всего одно стихотворение заставило экспертов погрузиться в мысли, в студии повисла тишина. На глазах гостей программы проступили слезы. Владимир Соловьев тоже не смог сдержать эмоций, еле сдерживаясь, чтобы не зареветь, пишет телеканал «360».