Ученики 30 классов петербургских школ перешли на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

Руководство 16 петербургских школ приняло решение о переводе учеников на дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ и коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

COVID-19 и острые респираторные заболевания начали массово выявлять у детей. В связи с этим на карантин закрыли 30 школьных классов. В смешанном формате в Петербурге сейчас учатся 5131 подросток.

«По данным на 21 февраля, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты пять групп в четырех детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 30 классов в 16 школах», — отметили в ведомстве.

Санкт-Петербург уже неделю остается лидером среди российских регионов по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Местные поликлиники, ковидные госпитали и горячая линия по вызову врача на дом 122 работают на износ. Примечательно, что руководство города продолжает закрывать на происходящее глаза. Губернатор Александр Беглов недавно пообещал, что в скором времени коллективный иммунитет к коронавирусу достигнет нужного уровня, что обезопасит население от COVID-19.