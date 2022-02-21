«Чтобы иностранцев в нашем селе не было». Башкиры протестуют против французских пчел

Жители башкирских сел протестуют против «аннексии» местных пчеловодческих хозяйств французами. В вотчину Радия Хабирова из Пятой республики не так давно пожаловал инвестор Патрик Хоффман, который выразил желание открыть в Башкортостане центр промышленного пчеловодства.

Казалось бы, предприниматель из Франции явился к подножию Уральских гор с благими намерениями: создание сети крупных пасек на 30 тысяч пчелосемей, современные европейские технологии, рабочие места и серьезные финансовые вложения (почти 4 млрд рублей). Однако башкиры, зарабатывающие на жизнь пчеловодством, порывов месье Хоффмана не оценили.

Несколько дней назад в селах Саргаево, Исякаево и Ибраево прошли так называемые «народные сходы», а позже разъяренные жители перешли на более понятный европейцу язык — организованные флешмобы.

«Мы хотим, чтобы иностранцев в нашем селе не было. В прошлом году они [французы] уже размещали своих пчел по соседству, никаких границ не соблюдали. К пасеке знакомых, например, поставили впритык, там же идет ассимиляция», — сетуют башкиры в беседе с журналистами.

Глава Дирекции по особо охраняемым природным территориям Салават Нафиков утверждает, что сельчане беспокоятся за «чистоту популяции башкирской пчелы», однако угроза в этой части исходит от недобросовестных пчеловодов, а не со стороны промышленников.

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При этом Патрик Хоффман и его партнер Антуан Менделовичи недовольство населения будто не замечают. На территории Башкирии уже зарегистрирована торговая марка «Би Хэппи» (bee happy – «счастливая пчела» — англ.), но инвесторы утверждают, что намерены «сохранить генетику башкирской популяции среднерусской пчелы».

«Эти земли наши прапрапрадеды собирали по кусочкам, местным жителям очень обидно, — вторят им в ответ жители. — Из деревень, жители которых будут участвовать во флешмобе, в XIX веке люди шли на войну с Наполеоном. Воевали с французами, теперь французов запускаем. Это очень сильно задело всех. <…> Нам предлагали подписать согласие на размещение производства – люди отказались».

На уровне министерств инициативу бизнесменов из Франции оценивают сдержанно. Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, к примеру, объяснил выгоду от предложения Хоффмана в цифрах:

«Меда в мире много, на мировом рынке килограмм стоит меньше 100 рублей. Мы хотим, чтобы башкирский мед продавался на внешнем рынке дороже 1 000 рублей. <…> Новое качество башкирского меда повысит его престиж в мире. Произведенный в республике мед не станет французским, бренд "Башкирский мед" закреплен за нами», — успокоил земляков Фазрахманов.

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Не обошлось и без пресловутого «вмешательства извне». Вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов после встречи с недовольными башкирами написал в соцсетях, что «повестку флешмобов пытались навязать приезжие из других городов провокаторы». Позицию жителей сел власти республики учли, а участки для инвестпроекта Бадранов пообещал «скорректировать».