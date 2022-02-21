Православная юродивая Ксения Петербургская оставила после себя множество предсказаний

Блаженная Ксения Петербургская за свои 84 года смогла сделать множество предсказаний, которые поражали ее современников и до сих пор никого не оставляют равнодушными.

Православная юродивая родилась в 1719 году, через 185 лет после ее смерти церковь канонизировала прорицательницу в лике блаженных. Известно, что Ксения Петербургская предупредила о скорой кончине купчиху Крапивину, и та смогла подготовиться к уходу из жизни.

Юродивая обычно говорила людям странные фразы, однако со временем они приобретали смысл. Одной своей знакомой она посоветовала пойти к Смоленскому кладбищу, так как бог послал ей сына. Девушка послушалась и по дороге стала свидетельницей аварии. Она забрала себе ребенка беременной женщины, которую сбил извозчик.

Слова Ксении Петербургской «муж твой жену хоронит» стали неожиданным пророчеством и для другой молодой женщины. Та по совету прорицательницы отправилась к Охте, где встретила вдовца, который через год после знакомства стал ее супругом.

Блаженная видела и другие события, важные для всей России. Однажды она сказала, что «реки нальются кровью, а каналы станут кровавыми». Сейчас считается, что Ксения Петербургская увидела трагическое убийство молодого Иоанна VI Антоновича. Она также предрекла смерть Елизаветы Петровны. Юродивая заявила, что скоро по всей России будут печь поминальные блины.