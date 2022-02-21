Бурятия временно отменила необходимость QR-кодов для посещения ТЦ

Новые правила начнут действовать с 1 апреля и коснутся большинства общественных заведений.

Правительство Бурятии приняло решении об отмене требования предъявлять QR-коды при посещении торговых центров, заведений общепита и непродовольственных магазинов. О решении, принятом 21 февраля на заседании оперштаба, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Отменяем до 1 апреля. Дальше будем смотреть, как это повлияет на ход ревакцинации. Если темпы будут снижаться и коллективный иммунитет, соответственно, будет слабеть, то мы вновь к этому вернемся», — отметили в правительстве.

Кроме этого, театрам и кинотеатрам разрешили заполнять залы до 75%. Такое решение стало возможным благодаря высокому уровню вакцинации. Ограничения все еще распространяются на банкеты и корпоративы, посещение которых возможно пока только при наличии QR-кодов.