«Городу нужен этот проект». Территория «Горская» украсит северо-запад Петербурга

В марте Петербург посетят финалисты международного конкурса по разработке архитектурно-градостроительных решений территории «Горская». Им предстоит непосредственно на месте изучить особенности ландшафта и климата, чтобы гармонично вписать проекты в существующие условия. Напомним, члены жюри отдали предпочтение трем участникам – консорциумам «СЕМРЕН И МОНССОН МОС» (Россия, Нидерланды, Швеция), «Марис Пропертиз» (Китай, Россия) и COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix and Partner ZT GmbH (Австрия, Россия).

Весной финалистам предстоит перейти от слов к делу – инициаторы и главные заказчики строительства из «Мегалайна» хотят видеть конкретные проекты, архитектурные и дизайнерские решения, рассказал генеральный директор компании Геннадий Корупятник.

«Финалистам будет изложено техническое задание, и они приступят к разработке конкретной концепции. Передадим им как можно больше материалов, чтобы они могли заниматься реальным проектом. Все, что было до этого – лишь предварительный отбор, представление идей и портфолио. Нужна конкретная концепция, на основе которой будет подаваться заявка на утверждение проекта», – сообщил гендиректор компании.

Народные новости / Руслан Тимербаев

Инновационная «Горская» требует от подрядчиков проявления недюжинного профессионализма, однако нельзя забывать и про творческий «полет мысли», добавил собеседник «Политики Сегодня». По словам Корупятника, есть ряд «тонких моментов», от решения которых зависит целостность концепции.

«Хотим, чтобы был тонко обыгран факт нахождения у акватории, плюс очень хорошо должна быть проработана логистическая схема, – объяснил глава "Мегалайна". – Особый фокус на рекреационном кластере, который будет рассчитан на жителей города и гостей, ведь чем выше популярность "Горской" — тем выше ее статус. Нужны интересные задумки, идеи, городу нужен этот проект».

Значение «Горской» в масштабах Северной столицы трудно переоценить, подытожил Геннадий Корупятник. Помимо экономического значения и перспектив в части деловой инфраструктуры, территория украсит весь северо-запад, став органичным продолжением «Лахта-центра» и других инновационных проектов Петербурга.

Справка ПС

Общественность и СМИ узнали о разработке инновационной территории в прошлом году в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). Стоимость реализации проекта, по данным компании «Мегалайн», оценивается в 60 млрд рублей.

«Горская» будет состоять из четырех основных зон: деловой и туристический кластеры, которые будут взаимодействовать в рамках единой экосистемы; IT-деревня (инновационные центры с современной инфраструктурой), а также многофункциональные производственные объекты гибкой планировки для малого и среднего бизнеса.