Президент России Владимир Путин играет решающую роль в возвращении былого величия США. К такому выводу пришли журналисты издания The Atlantic.

Редакция опубликовала материал, посвященный намерению Вашингтона вернуть мировое господство. По мнению журналистов, Белый дом пока плохо с этим справляется.

«В конце концов, давление, оказываемое Владимиром Путиным, является частью более длинной истории, в которой Америку вынуждают тратить больше своих ресурсов на борьбу с растущей мощью Китая и, следовательно, она не может позволить себе одновременно вечно защищать Европу... Резонным является утверждение, что Путин, возможно, не чувствовал себя настолько смелым, чтобы попытаться осуществить такой военный шантаж Америки раньше», — сообщается в материале The Atlantic.

Авторы уверены, что Москва видит слабость США. Поэтому она так уверена в своих силах.