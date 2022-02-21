Профайлер Анищенко увидел признаки нервного срыва у Зеленского в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности находился на грани истерики. Такой вывод сделал специалист по лжи Илья Анищенко.

Профайлер отметил, что в течение последних недель наблюдал за поведением украинского лидера. Особое внимание Анищенко привлекло ежегодное мероприятие в Мюнхене. По его словам, лицо Зеленского в тот момент, когда он произносил свою речь, отражало эмоции боли, страдания, ненависти и беспомощности. Также о стрессе президента свидетельствовала неочевидная деталь — он не мог продышаться и облизывал губы, пишет MK.ru.

«Откровенной лжи или того, чтобы его слова противоречили жестам, я не заметил. Смущает только одергивание плеча и поджатие губ на словах "Украина хочет мира", но не могу сказать, что это прямая ложь. Сомнения, неуверенность — да. Но стоить не забывать, что Зеленский находился на грани срыва. Сложно анализировать поведение человека в таком неадекватном состоянии. Кажется, уже готов махнуть рукой и отойти в сторону», — считает Анищенко.

Мюнхенская конференция по безопасности проходила в одноименном немецком городе с 18 по 20 февраля. Основной темой форума стало восстановление трансатлантического сотрудничества.