Сенатор Рябухин заверил, что выплаты для эвакуированных с Донбасса не отразятся на россиянах

Негативных финансовых последствий для граждан РФ от выплат по 10 тысяч рублей жителям Донбасса, прибывающим в Россию, не будет. В этом заверил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, передает ТАСС. Сенатор подчеркнул, что сохранятся все социальные гарантии для россиян.

Ранее было опубликовано распоряжение кабмина о выделении пяти миллиардов рублей для выплат эвакуированным из Донбасса. Средства выделяют МЧС России. Напомним, оказать финансовую помощь жителям самопровозглашенным ДНР и ЛНР, которые прибывают в Россию из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины, распорядился президент Владимир Путин.