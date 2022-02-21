Порошенко допустил мирное урегулирование ситуации в Донбассе в случае проведения саммита РФ — США

Возможный саммит России и Соединенных Штатов дает Украине надежду на дипломатическое урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом заявил бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Порошенко считает, что Украине следует предложить включить в повестку возможного мероприятия вопрос о направлении миротворцев ООН в Донбасс. По его словам, саммит также даст возможность Киеву приготовиться к любому развитию ситуации.

Недавно представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что саммит с участием президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена возможен. Однако конкретных планов о проведении подобного мероприятия нет.