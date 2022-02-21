Дело о геноциде времен ВОВ возбудили в Ростовской области по заявлению прокуратуры

Прокуратура Ростовской области обратилась в суд с требованием о возбуждении уголовного дела по статье о геноциде. Судья встал на сторону надзорного ведомства, сообщил ТАСС.

В ходе заседания установлено, что правоохранителям удалось найти новые факты преступлений, которые совершили нацистские захватчики на оккупированной земле в годы Великой Отечественной войны.

Недавно стало известно о содержании архивных документов времен ВОВ. По данным правоохранителей, нацисты убили более 100 тысяч жителей Ростовской области.