Украинистка Вихова усомнилась в профессионализме президента Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает доверия граждан, поскольку не умеет управлять страной. Такое заявление сделала украинистка Ленка Вихова в интервью чешскому изданию iRozhlas.

Специалист отметил, что за последнее время в украинском обществе стали часто обсуждаться неуклюжие заявления главы государства. Она привела в пример попытки Зеленского успокоить своих сограждан.

«Многих украинцев возмущает, что он обращается к ним и общается с ними как с детьми, предлагая им сосредоточиться на весне и помечтать о том, как они будут загорать на солнышке летом», — пояснила она.

Однако, по мнению эксперта, основной причиной постоянных провалов президента Украины стала крайне неудачный подбор кадров.

«Рейтинг Зеленского очень снижают попытки его окружения сконцентрировать всю власть в одних руках, крайне сомнительная кадровая политика, все более очевидная некомпетентность Зеленского и его окружения, а главное, коррупционные скандалы с участием депутатов из партии Зеленского "Слуга народа"», — заявила Вихова.

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Специалист резюмировала, что в столь критический для Украины момент Зеленский «не консолидирует украинское политическое сообщество, а разделяет его».

Ранее стало известно, что на депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича было совершенно нападение во время ток-шоу «Свобода слова». Причиной конфликта с журналистом Савиком Шустером стала критика нардепом бывшего президента Украины Петра Порошенко.