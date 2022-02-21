Дмитрий Губерниев назвал причину задержки «золотого рейса»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему «золотой рейс» с олимпийцами на борту не может вылететь с семи утра. Пассажиры ждут, пока китайцы загрузят свои вещи.

Рейс с российскими спортсменами задержали в Пекине. Самолет должен был вылететь рано утром, но еще долго ожидал в аэропорту. Губерниев объяснил причину задержки и высказал свое негодование журналистам «Матч ТВ».

«Китайцы грузят багаж уже три часа, надеюсь, в течение часа мы взлетим. Им весь мир не указ, весь самолет ждет», — заявил спортивный комментатор.

Во время ожидания Губерниев решил не терять времени даром и наладил отношения с хоккеистом Антоном Слепышевым, записал подкаст с Тамарой Москвиной и потрогал медали лыжника Александра Большунова, который завоевал пять наград.