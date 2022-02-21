Чемодан, Рязань, отставка. Почему Юлия Рокотянская покинула пост главы города

Женщина в российской политике — явление штучное, а уж тем более, если речь идет о политиках практикующих — главах городов, муниципалитетов. Здесь надо не только показывать чудеса словесной эквилибристики, но и разбираться в хозяйственных механизмах, нередко запутанных интересами многочисленных «присосантов», аффилированных структур и центров влияния. Однако не всем удается соблюсти подобный баланс.

В июне 2021 года председатель гордумы Рязани Юлия Рокотянская в преддверии Дня памяти и скорби поздравила коллег-депутатов с «праздником». Политические противники тут же воспользовались шансом для нападения.

yabloko.ru / Партия ЯБЛОКО

Один из членов местного отделения партии «Яблоко» даже обратился в прокуратуру Советского района Рязани. И хотя понятно, что это лишь словесный ляп, но «яблонец» всерьез просил проверить высказывание главы города на предмет «реабилитации нацизма». Ну а что, политика — это тоже война, и здесь все средства хороши.

Прошло всего полгода, и в феврале 2022-го Рокотянская подала в отставку «по собственному желанию». На днях, 17 февраля, думцы это прошение удовлетворили.

«Естественно, оговорка была лишь поводом для отставки Рокотянской, — считает политконсультант из Рязани, кандидат политических наук Александр Семенов. — Хотя и сыграла существенную роль из-за активной информационной "подсветки" и сопутствующего резонанса. Реальные причины другие».

Дело в том, что, выдвижение Рокотянской на пост председателя гордумы связывают с «прославившимся» экс-вице-губернатором Игорем Грековым, который, как считается, возглавлял так называемую «ростовскую» команду, появившуюся в Рязанской области с губернатором Николаем Любимовым.

«Рокотянская была одним из тех местных кадров, которыми пытались "обрасти" ростовские. И было понятно, что как только Греков потерял свой пост, первыми кандидатами на выход будут именно такие местные кадры, особенно на уровне Рязани. Так скажем, слишком "оторвавшиеся" от местных групп влияния. Так как именно столица области наиболее интересна региональным кланам», — отметил Семенов.

В этом плане, как считает Семенов, именно Рокотянская была наиболее уязвимой фигурой и то, что ее «уйдут», было лишь вопросом времени. Балансировать между местными и «пришлыми» группами влияния у нее явно не получалось. А повод всегда бы нашелся.

«Что касается новой фигуры председателя гордумы и ГМО (городского муниципального образования — Прим. ред.), то на пост активно прочат депутата облдумы от "ЕР" Татьяну Панфилову. Человек опытный, была главврачом, зампредом облправительства при губернаторе [Олеге] Ковалеве. Считается кандидатом системным, предсказуемым. Кроме того, она явно не завязана на какую-то одну группу влияния», — объяснил собеседник «ПС».

По его словам, это некий компромиссный вариант для всех, что важно в свете предстоящих выборов губернатора в этом году и выборов в гордуму Рязани в следующем.

Пресс-служба ЕР /

Интересно, что с этим инсайдом согласен и главный редактор рязанского бюро «Новой газеты» Алексей Фролов. По его информации, человека на место Рокотянской в «Единой России» нашли еще в декабре 2021-го. Он подтвердил, что президиум политсовета собирается назначить на должность именно Панфилову.

Врио председателя гордумы пока назначили Ларису Максимову — заместителя Рокотянской. На 22 февраля уже намечено внеочередное заседание облдумы, где планируется снять с Панфиловой депутатские полномочия. Затем она отправится руководить гордумой, благо опыт работы в региональной власти позволяет.

«Сама же Рокотянская сейчас проходит свидетелем по уголовному делу о нецелевом расходовании бюджетных средств. Это и является причиной ее ухода, — полагает эксперт. — Отставка обсуждалась еще с осени 2021-го. "Вопрос решенный, речь только о том, когда это произойдет: до Нового года или после", — заявили нам несколько источников сразу после думской кампании 2021 года».

Предыдущая должность Рокотянской — руководитель Фонда поддержки ИЖС, учредителем которого является правительство Рязанской области. Почему именно этому фонду передали имущество разваленного предыдущим собственником санатория «Сосновый бор» в курортном пригороде Рязани Солотче, для многих до сих пор загадка.

«Долги по зарплате, массовые жалобы сотрудников, мародеры и судебные приставы: все это окружало некогда прославленный санаторий с весны 2017-го. Из здания санатория мародеры вынесли банкетную посуду, а огромные плиты и холодильники вырвали с корнем», — рассказал Алексей Фролов.

wikipedia.org / Lodo27 / CC BY-SA 3.0

Фонд, который возглавила Рокотянская, занимался расчетами с экс-сотрудниками. Деньги перечислялись фонду, а уже он переводил их дальше. Но тут уже возникли вопросы у правоохранителей: расходы-то нецелевые. Это разные вещи: индивидуальное жилищное строительство (уставная деятельность фонда) и расчеты по чужим долгам предприятия-банкрота, к ИЖС не имеющие никакого отношения.

Впрочем, ни ФСБ, ни СК пока прессе информацию о деле «Соснового бора» не предоставляют. Это, помимо тайны следствия, может говорить, по словам эксперта, лишь об одном — уголовное дело еще не готово к передаче в суд. А с уходом Рокотянской из руководства гордумы судебный процесс и вовсе потеряет свой резонанс.

«Ставшая заложницей чужих игр чиновница выполнила порученную ей миссию. Скоро она просто исчезнет с радаров, сосредоточившись на воспитании сына и прогулках по Солотче, где у нее шикарные загородные апартаменты», — предсказал Фролов в беседе с «ПС».

Ранее «Политика Сегодня» обсудила с экспертами, кто может возглавить ЛДПР после Владимира Жириновского. Подробнее — в нашем материале.