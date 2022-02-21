Песков оценил выступление россиян на Олимпийских играх в Пекине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Он похвалил атлетов и отметил, что во всем выиграть невозможно.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российские спортсмены выложились на Играх по полной. У некоторых из атлетов получилось завоевать медали, а кому-то не повезло, добавил Песков.

«Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно», — заявил пресс-секретарь российского лидера, добавив, что все спортсмены молодцы.

Сборная России на Олимпийских играх в Пекине заняла девятое место в медальном зачете. Россияне завоевали 32 награды (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых). Россия установила в Пекине собственный рекорд по числу медалей на зимних Играх.