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Путин 21 февраля проведет «большое» заседание Совета безопасности России

Политика
Путин 21 февраля проведет «большое» заседание Совета безопасности России

Российский президент Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности. По информации официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оно состоится 21 февраля.

Речь идет о «большом заседании», а не о регулярных совещаниях главы государства с постоянными членами Совбеза РФ.

«Совсем скоро, буквально через 10-15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России», — сообщил Дмитрий Песков.

На вопрос о теме мероприятия представитель Кремля не ответил. По его словам, запланировано выступление президента и доклады других участников встречи.

Ранее Песков сообщил, что Путин провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию на Украине.

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