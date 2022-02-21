Путин 21 февраля проведет «большое» заседание Совета безопасности России

Российский президент Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности. По информации официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оно состоится 21 февраля.

Речь идет о «большом заседании», а не о регулярных совещаниях главы государства с постоянными членами Совбеза РФ.

«Совсем скоро, буквально через 10-15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России», — сообщил Дмитрий Песков.

На вопрос о теме мероприятия представитель Кремля не ответил. По его словам, запланировано выступление президента и доклады других участников встречи.

Ранее Песков сообщил, что Путин провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили ситуацию на Украине.