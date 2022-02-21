Кремль прокомментировал сообщения от посольства США о возможных терактах в России

В Кремле разбираются, на чем основаны сообщения посольства США о возможных терактах в России. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал подобные предупреждения дипломатов «необычной практикой». Российские власти уточняют, были ли сигналы от спецслужб США о возможных атаках.



«Мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб. Мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие сигналы были», — сказал Песков.

Ранее американское посольство в России опубликовало предупреждение для граждан Соединенных Штатов о том, что в крупных российских городах якобы возможны теракты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,комментируя эту информацию, подчеркнула, что информация не передавалась российским спецслужбам.