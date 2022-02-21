Два грузовика с гумпомощью для беженцев Донбасса приедут из Подмосковья в Ростовскую область 21 февраля

Первые две машины с гуманитарной помощью для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик отправятся из Московской области в Ростовскую.

Гуманитарный груз формируют волонтеры, заявил председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов. Беженцам направят продукты, питьевую воду, предметы личной гигиены и прочее, отмечает телеканал «360». Ожидается, что ближе к вечеру 21 февраля машины с гуманитарным грузом окажутся недалеко от Воронежа и Ростовской области.

Сбором помощи занимаются неравнодушные россияне из разных уголков страны. На 22 февраля запланирована отправка двух дополнительных фур с гуманитарной помощью. Центр сбора находится в Реутове. Депутаты и партийные отделения координируют работу, связанную с отправкой грузов.