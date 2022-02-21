Прорицательница Вера Лион рассказала о будущем Украины и Донбасса

Конфликт в Донбассе будет продолжаться весь 2022 год из-за внешнеполитического влияния Запада на власть в Киеве. Такое заявление сделала «казахстанская Ванга», ясновидящая Вера Лион.

Эзотерик уточнила, что в 2022 году у режима в Киеве нет шансов на возвращение Донбасса. Причина в том, что влияние стран западного блока разрушает Украину изнутри. Поэтому пока страна уверенно движется к своему разделу — уже в следующем году не исключены тенденции к откалыванию от нее и других территорий.

Также ясновидящая предсказывает появление на Украине нового политика, который вселит надежду на восстановление страны и позитивных отношений с ближайшими соседями. Однако она уточнила, что этот «мистер X» не сможет сразу переломить кризис, разразившийся в стране из-за действий его предшественников.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, Лион рассказала, что Россия продолжит уходить от доллара. Эта мера значительно повлияет на эффективность санкционной политики Запада. Более того, из-за этого европейские страны и США даже отменят часть рестрикций.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития».