Песков: второй телефонный разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе Франции

Президент России Владимир Путин и его коллега из Франции Эммануэль Макрон провели второй телефонный разговор в ночь на 21 февраля. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Первые переговоры состоялись 20 февраля. Беседа длилась более полутора часа и была посвящена ситуации вокруг Украины.

«Вчера около часа ночи по инициативе президента Макрона состоялся второй за день телефонный разговор лидеров России и Франции», — сказал пресс-секретарь российского лидера Песков.

По словам представителя Кремля, главной темой обсуждения стала Украина. Главы государств акцентировали внимание на необходимости поддерживать контакты по линии МИД и политсоветников. Не исключено, что в ближайшее время состоится контакт руководителей внешнеполитических ведомств России и Франции.