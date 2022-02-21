Макрон отложил выдвижение кандидатуры на выборы президента Франции из-за ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил выдвижение кандидатуры на выборы главы государства. Соответствующую информацию опубликовали некоторые французские СМИ со ссылкой на источники.

Согласно полученным сведениям, причиной является ситуация вокруг Украины. Глава государства сосредоточен на поиске благоприятного решения вопроса с Киевом.

«Эммануэль Макрон не объявит себя кандидатом в президенты до 28 февраля», — сказано в публикации на сайте радиостанции Franceinfo.

Предполагалось, что лидер Франции официально выдвинет свою кандидатуру на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон предложил президенту России Владимиру Путину и его коллеге из США Джо Байдену провести саммит по безопасности в Европе. Стороны приняли приглашение.