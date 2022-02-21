Экс-аналитик ЦРУ Биби: истерия Запада против РФ может привести к серьезным последствиям

Истерия США по «вторжению» России на Украину имеет схожие черты с ситуацией накануне Первой мировой войны, считает бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.

Экс-аналитик ЦРУ указал на безосновательное заявление президента США Джо Байдена о намерениях России «атаковать Украину в ближайшие дни». Так Биби сравнил информационную кампанию Запада против РФ с подобной антироссийской политикой Германской и Британской империй. Эксперт напомнил, что нагнетание истерии переросло тогда в Первую мировую войну.

«Кайзер Вильгельм II считает, что англичане планируют напасть на него и уничтожить его флот… На самом деле англичане не питают таких намерений, но сами панически боятся, что кайзер тайно намеревается… уничтожить их флот и стереть Британскую империю с лица Земли». Как заметил он, «это был наиболее забавный случай, когда взаимное недоверие и страх привели два народа на грань войны», — процитировал бывшего президента США Теодора Рузвельта обозреватель в статье для National Interest.

Сайт 360tv.ru передает слова главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого о том, что Москва заинтересована в мирном разрешении «украинского кризиса».