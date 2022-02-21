Владимир Жириновский все еще находится в тяжелом состоянии

Результат теста на коронавирус у лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского отрицательный, однако его состояние все еще оценивается как тяжелое.

Степень поражения легких у Жириновского составляет 50-75%, у него двусторонний отит. Врачи переворачивают лидера ЛДПР дважды в день, пишет Mash. Согласно данным СМИ, у Жириновского анемия средней степени. Врачи пытаются поднять уровень железа в крови препаратами.

Представители партии ранее заявили о необходимости прекратить публикацию домыслов о состоянии лидера фракции. В политическом объединении выразили надежду, что Жириновский скоро вернется из больницы и ответит журналистам на все вопросы.