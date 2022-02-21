«Не боимся ничего». Сенатор Ковитиди поддержала отправку крымских добровольцев в Донбасс

Крымских сенатор Ольга Ковитиди подтвердила «Политике Сегодня» прибытие российских добровольцев из Крыма в самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики. Ранее об отправке передовой группы с полуострова сообщил координатор интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко.

«Я сейчас связалась с ребятами, они там. Есть системные обстрелы со стороны украинских силовиков и крымчане, естественно, не могут остаться в стороне», — заявила член Совфеда.

Прибытие россиян в Донбасс для помощи ополченцам едва ли пройдет мимо западных СМИ, которые последние несколько месяцев активно распространяют фейки о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину. Ковитиди настоятельно призвала игнорировать подобные провокации.

«Кто они такие вообще, эти западные СМИ? Если бы мы обращали внимание на всех недругов России в 2014 году, неизвестно, чем бы все закончилось. Вы знаете, чем сильна Россия и президент РФ? Мы любим прежде всего свою страну и ни на кого не оглядываемся. Для нас самое главное — это наши национальные интересы», — подчеркнула собеседница «ПС».

Пресс-служба Ольги Ковитиди /

Донбасс на сегодняшний день — тоже часть российских интересов, считает сенатор. По ее словам, на территории народных республик проживают десятки тысяч человек, имеющих гражданство РФ. Среди них не только русские, но и армяне, греки, грузины, евреи, украинцы.

Также Ковитиди посетовала на то, что Россия, в попытках наладить отношения с Западом, уже «исчерпала все методы», но в ответ получила лишь угрозы санкциями, нарушение установленных президентом Владимиром Путиным красных линий и «наглую ложь» политиков НАТО.

В частности, речь о гарантиях безопасности в Европе. Еще в 90-х годах после распада СССР генсек Альянса Манфред Вернер обещал, что после вхождения объединенной Германии в НАТО, дальнейшего продвижения военно-политического блока на восток не будет. Однако с тех пор членство приняли 12 стран, в том числе имеющая общую границу с Россией Эстония. Теперь Москва пытается добиться дальнейшего нерасширения Североатлантического альянса. Впрочем, пока безуспешно.

«Мы не боимся ничего. Никто им [Украине] верить больше не будет, пока не придут к власти люди, которые действительно смогут нести ответственность за сказанные слова. Поэтому сегодня крымчане там, да. И мы не скрываем этого, мы будем защищать свои границы, своих соотечественников. И нам совершенно без разницы, что они о нас подумают, пусть лучше они боятся, что мы о них подумаем», — резюмировала сенатор.

Ранее стало известно, что лидер Франции Эмманюэль Макрон из-за эскалации на Украине временно отложил выдвижение своей кандидатуры на предстоящие в апреле выборы президента.