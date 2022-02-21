Ученые Аризонского университета установили, что в марте ступень китайской ракеты врежется в Луну

Ступень ускорителя китайской ракеты в марте 2022 года врежется в спутник Земли. Это будет незапланированное и неконтролируемое столкновение с Луной.

Ученые Аризонского университета путем расчета траектории выяснили, что объект весом около четырех тонн является частью ракеты «Чанчжэн-3C», которая была запущена в 2014 году. В реестре отслеживаемых объектов этот элемент считается утерянным.

Небесное тело было обнаружено в марте 2015 года, ученые присвоили ему обозначение WE0913A. Изначально считалось, что это ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, однако позже выяснилось, что произошла ошибка в расчетах. Однако траектория полета установлена правильно, поэтому столкновение с Луной произойдет в заявленный срок. Ученые уверены, что объект врежется в спутник с обратной стороны Луны. После удара на поверхности останется кратер около 19 метров в диаметре.

Ученые из подмосковного Королева предложили провести уникальный эксперимент по поиску ресурсов на Луне. Реализация проекта позволит выполнить картографирование минералогического состава и картирование распределения водяного льда на спутнике Земли, пишет телеканал «360».