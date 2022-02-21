Минэкономразвития планирует снизить прогноз по динамике ВВП РФ

Минэкономразвития собирается уменьшить прогноз по динамике ВВП России в текущем году. Ведомство ожидает показатель на уровне 2,8% вместо предполагаемых ранее 3%, сообщают «Ведомости».

Правительство и администрация президента уже получили новый прогноз социально-экономического развития на 2022–2024 годы. Ведомство также обсудило эти вопросы на прошедшем заседании с главой государства Владимиром Путиным.

Пересмотр оценок связан с геополитической ситуацией, возможным введением санкций и высокими темпами роста ВВП в прошлом году. Эксперты Минэкономразвития также считают, что годовая инфляция составит 5,9%, а не 4%.

Доходы в госказну в текущем году впервые с 2019 года должны превысить расходы. Бюджет сформирован с профицитом в 1,32 трлн рублей — это 1% ВВП. Ожидаются поступления на уровне 25,02 трлн, а расходы составят 23,69 трлн.