Небрежность западных СМИ, штампующих фейки о «российском вторжении» на Украину, ошеломляет. Об этом говорится в статье британского публициста Мартина Джея для портала Strategic Culture.

Автор материала напомнил о растиражированной информации про то, что Москва якобы планировала «атаковать» Киев 16 февраля. Журналисты преподнесли это как железный факт, сославшись на некие данные американской разведки. В итоге никакого «вторжения» не состоялось. По мнению Джея, работа таких средств массовой информации способствует началу военного конфликта в Европе.

«Когда журналисты работают с материалом, который вызывает сомнения, они, по крайней мере, обязаны поместить историю, о которой пишут, в контекст. Если, конечно, они не просто невежественны и хотят получить кричащий заголовок и накормить машину кликбейта», — следует из статьи, пересказ которой приводит «ПолитРоссия».

При этом непрофессионализм журналистов Запада идет на руку России, считает публицист. Так, президент США Джо Байден, объявивший о «вторжении», сейчас выглядит «еще более глупым и дезинформированным, чем когда-либо прежде».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее напомнил, что его страна никогда ни на кого не нападала. По его словам, в Кремле даже не хотят произносить слово «война».