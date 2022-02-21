Мария Захарова указала на несоответствие НАТО собственной политике

Действующий глава НАТО Йенс Столтенберг опровергает слова бывших представителей международной организации, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 2 февраля 1990 года вице-канцлер ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер заявили об отсутствии намерений расширять зону НАТО на восток. Они не знали, что спустя 32 года Столтенберг опровергнет их слова, добавила она.

«Так что же это за организация такая, если каждый год ее члены и представители опровергают друг друга по принципиальным вопросам и продолжают делать заявления, не соответствующие проводимой политике?» — задалась вопросом Захарова.

Как сообщалось ранее, Столтенберг высказался об отсутствии соглашения по отказу от расширения НАТО. По его словам, Альянс принимает важные решение вместе с 30 странами-участницами объединения, пишет телеканал «360».