Старец Троицкого монастыря Тихон предсказал падение Киева и возрождение Руси

Война в Донбассе закончится политическим крахом тех, кто ее затевал «из-за океана». Такое заявление сделал более полувека назад старец Тихон, проживавший в Троицком монастыре.

Он предсказывал, что «брат пойдет с мечом на брата». Толкователи пророчества уточнили, что Тихон явно имел ввиду гражданскую войну на Украине. Причиной этого ожесточенного противостояния стал «политический блуд», а также влияние стран западного блока.

«Худо будет тем, кто на Русь святую пойдет, власти захотят, но вымрут все, как и появились», — заявил он.

Конфликт на юго-востоке Украины станет политическим крахом для киевских властей. Тихон был убежден, что давление на Россию через Украину обречено на провал.

Монах считал, что после данного противостояния Русь обновится, а российская «монета» станет самой почитаемой в мире. Кроме того, он указал на активное распространение русского языка в будущем.

«На языке русском народности многие разговаривать будут», — предсказывал старец.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития».