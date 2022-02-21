Генсек кабмина Японии Мацуно: решение по переговорам Кисиды и Байдена не принято

Информация о планах переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена не соответствует действительности. Об этом сообщили в Токио.

Служба новостей TBS распространила сведения о телефонной беседе Кисиды и Байдена. Согласно сообщению, разговор должен состояться 21 или 22 февраля. Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине.

Однако решение по переговорам лидеров стран не принято. Такой информацией с журналистами поделился генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

«Нам известно об этих сообщениях средств массовой информации, но по поводу телефонного разговора лидеров Японии и США ничего не решено», — заявил генсек на пресс-конференции.

Ранее стало известно о переговорах Байдена с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они состоялись приблизительно в полночь по московскому времени. Длительность беседы составила 15 минут. Информация о темах беседы не разглашается.