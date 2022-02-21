Елена Вяльбе поддержала идею повышения возрастного ценза в фигурном катании

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает необходимым повышение пенсионного возраста в фигурном катании.

Елена Вяльбе поддержала предложение Международного союза конькобежцев (ISU), который предложил увеличить с 15 до 17 лет возрастной ценз в женском одиночном катании. Своим мнением на этот счет глава ФЛГР поделилась с журналистами ТАСС.

«Это будет правильно. Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет. Я даже не знаю, есть ли еще вид спорта, где ты заранее знаешь, что выступишь только на одной Олимпиаде, что на 99% второго шанса у тебя уже не будет?» — отметила Вяльбе.

До этого глава МОК Томас Бах, комментируя скандал на Олимпиаде в Пекине с участием 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил о рассмотрении вопроса о допуске к участию в Играх совершеннолетних спортсменов.