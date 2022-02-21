Режим ЧС вводят в Саратовской области из-за беженцев из Донбасса

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за прибывающих беженцев из ДНР и ЛНР.

Сообщение об этом появилось на сайте правительства области. Регион станет пятым субъектом Российской Федерации, где вводится режим ЧС в связи с приемом эвакуированных из Донбасса людей.

Радаев поручил министерству труда и социальной защиты обеспечить размещение беженцев, минздрав должен заниматься медицинским сопровождением. За каждым пунктом временного пребывания необходимо закрепить ответственного, заявил губернатор.

Режим ЧС объявили и в Пензенской области. Распоряжение об этом подписал губернатор Олег Мельниченко, пишет телеканал «360». Регион готов принять до 700 семей беженцев.