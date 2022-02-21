Крымский депутат Гемпель заявил, что полуостров не нуждается в признании со стороны США

Крым не нуждается в признании и одолжении со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил депутат парламента полуострова Юрий Гемпель.

Политик прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Вашингтон не намерен признавать воссоединение Крыма с Россией или независимость республик Донбасса.

«Крым — это законная и неотъемлемая часть Российской Федерации, и крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев», — сказал глава комитета парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям в беседе с РИА Новости.

Гемпель, комментируя слова о Донбассе, отметил, что неоднократно посещал Луганск и Донецк. По его словам, жители ЛНР и ДНР защищают свою землю. При этом невыполнение Киевом Минских соглашений ставит под угрозу существование Украины.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден согласился провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Это случится, если не произойдет никакого «вторжения», информировал телеканал «360».