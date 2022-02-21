СК завершил расследование дела о хищении 15 млн рублей у Роскосмоса

Бывший глава Центра технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП) Василий Икомасов и его заместитель Эдуард Родыч-Семенча ответят в суде за девять эпизодов хищения денег у Роскосмоса.

По данным «Коммерсанта», фигуранты дела, выступая субподрядчиком при реализации многомиллионных контрактов с Роскосмосом, лишь создавали видимость выполнение работ по договору. В результате этого предприятию был нанесен ущерб в размере 15 млн рублей.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Вину в инкриминируемых преступлениях фигуранты признали лишь частично.

В настоящее время расследование завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела. Вскоре оно будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения.