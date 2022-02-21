Итальянский дипломат Тардиоли погибла в родном городе при падении с четвертого этажа

Итальянский посол в Австралии Франческа Тардиоли трагически погибла при падении с балкона четвертого этажа в своем родном городе провинции Перуджи. Соответствующую информацию сообщил ряд местных СМИ.

Журналисты выяснили, что дипломат приехала в родной город на отдых. По основной версии, Тардиоли упала с балкона из-за потери равновесия. Однако местные правоохранители также не исключают факта насильственной смерти 57-летней женщины – на это могут указывать несколько фактов, которые сейчас изучают стражи порядка.

На дипломатическое поприще будущий посол страны в Австралии заступила в начале 1990-х годов. До работы в Канберре Франческа Тардиоли возглавляла дипмиссии в Албании, Саудовской Аравии и Ливии, также трудилась в представительстве при НАТО. По данным итальянских журналистов, 57-летний дипломат боролась с депрессивным расстройством.