Посол Андреев: присутствие НАТО в Восточной Европе дестабилизирует обстановку в регионе

Наращивание иностранного военного присутствия НАТО в Восточной Европе является необоснованным и опасным. Такое заявление сделал посол России в Польше Сергей Андреев.

На данный момент осложняется ситуация за счет строительства базы ПРО США на границе с Калининградской областью, сообщает газета «Известия». Опасным считается и отправка военного контингента на территорию Румынии, Германии и Польши. Так, только в последней разместят около 1,7 тысячи американских военных. Также туда прибудут британцы.

«Российская сторона считает наращивание иностранного военного присутствия на территории стран так называемого восточного фланга НАТО необоснованным и дестабилизирующим обстановку в этой части Европы», – подчеркнул Андреев.

Такие действия, в первую очередь, нарушают акт Россия — НАТО. Он был подписан еще в 1997 году и имеет юридическую силу. Дестабилизирующие действия оказывают негативное влияние на настроение в регионе.