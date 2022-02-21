Мокрый снег и порывистый ветер ждут петербуржцев 21 февраля

Погода в Петербурге оказалась во власти передней части очередного циклона. В понедельник жителей региона ждет небольшой снег и пасмурное небо.

Речь идет о циклоне «Франклин», центр которого выходит на север Балтийского моря. В связи с этим 21 февраля в Петербурге ожидается небольшой снег, местами переходящий в мокрый, а ближе к вечеру усилятся порывы ветра. На дорогах и тротуарах возможно образование гололедицы, предупредил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха составит от нуля до плюс двух градусов, в области — от минус двух до плюс трех градусов. Ветер будет южного и юго-восточного направления со скоростью пять–десять метров в секунду. Атмосферное давление ожидается низким — 739 мм ртутного столба. Вторник прогнозируется ветреным и с осадками в виде мокрого снега.

Непогода станет очередным испытанием для коммунальных служб Петербурга. Этой зимой горожане столкнулись с халатностью ЖКС и нехваткой снегоуборочной техники. Ежедневно петербуржцам приходится стоять в пробках и пробираться на работу через кучи грязного снега или наледь. Губернатор Александр Беглов еще осенью заявлял о готовности Северной столицы к холодному сезону, однако многочисленные жалобы жителей свидетельствуют об обратном.