Генпрокуратура Казахстана задержала экс-министра обороны Мурата Бектанова

Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по подозрению в бездействии во время беспорядков, охвативших республику в начале года.

Задержание производили сотрудники Генеральной прокуратуры Казахстана в минувшее воскресенье. Досудебное расследование в отношении Бектанова стартовало 19 февраля. Против него возбуждено уголовное дело по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Бездействие власти». Сейчас экс-министр находится в изоляторе временного содержания (СИЗО).

«20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления», — уточнили в ведомстве.

Беспорядки в Казахстане наблюдались в начале января. Все началось с акций протеста на фоне двукратного подорожания цен на сжиженный газ в республике.