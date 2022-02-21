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Попытка подражать Путину на Мюнхенской конференции обернулась для Зеленского провалом

Политика
Попытка подражать Путину на Мюнхенской конференции обернулась для Зеленского провалом

Президент Украины Владимир Путин попытался на конференции повторить знаменитую «мюнхенскую речь» российского лидера Владимира Путина, однако ничего не вышло. Такого мнения придерживаются журналисты «Страны.ua» Максим Минин и Александр Харченко.

Авторы напомнили, что Путин в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил противоречия между Россией, НАТО и США. Зеленский же пустился критиковать Запад за «недостаточную любовь» к Украине.

«И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких «реформ», — отметили журналисты.

Кроме того, после выступления президент России вел последовательный курс по устранению очерченных в Мюнхене угроз безопасности страны. Украинский лидер заявил, что его государство не способно выполнить ни одной задачи без «подпитки» извне.

Минин и Харченко пришли к выводу, что выступление Зеленского было не о «системных антизападных нарративах», которые в 2007 году излагал Путин. Речь президента Украины была про «детские обиды» на недостаточное внимание от заокеанских партнеров.

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