Президент Украины Владимир Путин попытался на конференции повторить знаменитую «мюнхенскую речь» российского лидера Владимира Путина, однако ничего не вышло. Такого мнения придерживаются журналисты «Страны.ua» Максим Минин и Александр Харченко.

Авторы напомнили, что Путин в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил противоречия между Россией, НАТО и США. Зеленский же пустился критиковать Запад за «недостаточную любовь» к Украине.

«И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких «реформ», — отметили журналисты.

Кроме того, после выступления президент России вел последовательный курс по устранению очерченных в Мюнхене угроз безопасности страны. Украинский лидер заявил, что его государство не способно выполнить ни одной задачи без «подпитки» извне.

Минин и Харченко пришли к выводу, что выступление Зеленского было не о «системных антизападных нарративах», которые в 2007 году излагал Путин. Речь президента Украины была про «детские обиды» на недостаточное внимание от заокеанских партнеров.