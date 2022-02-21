Полянский: западные страны игнорируют обстрелы в Донбассе

Ситуация в Донбассе в последние дни обострилась до предела из-за обстрелов со стороны ВСУ. Игнорирование проблемы странами Запада может привести к полномасштабному нападению Киева на ДНР и ЛНР, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Западные страны, по мнению Полянского, пытаются не замечать того, что происходит на востоке Украины. Они винят во всем Россию, которая якобы начала «эскалацию ситуации», не внимая тому, что именно Москва принимает беженцев и помогает мирным жителям ДНР и ЛНР деньгами и продовольствием.

«Западные коллеги... изначально отрицают, что украинская сторона обстреливает эти территории, подразумевая, что все, что там происходит, является результатом российской провокации», — заявил первый Полянский.

Россия, по мнению Запада, является главным виновником украинского кризиса и якобы «готовит» кампанию по «вторжению» на территорию страны. Однако Москва несколько раз опровергала подобные доводы и заявляла, что является сторонником мирного решения конфликта. Эта позиция не устраивает Украину, которая начала массированную атаку на Донбасс.

Несколькими часами ранее в ЛНР заявили об обострении обстановки на линии соприкосновения. Украинские силовики используют для нападения артиллерийское вооружение.