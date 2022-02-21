Елисейский дворец: Путин и Байден согласились провести саммит по инициативе Макрона

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден дали согласие на проведение личной встречи, предложение о которой выдвинул их французский коллега Эммануэль Макрон. Соответствующее заявление озвучили в Елисейском дворце.

Администрация французского президента сообщила, что на грядущих консультациях будут подняты темы безопасности и стратегической стабильности в Европе. Представители Елисейского дворца подчеркнули, что вопросы для саммита лидеров РФ и США подготовят главы МИД двух государств Сергей Лавров и Энтони Блинкен в ходе встречи в четверг.

В воскресенье, 20 февраля Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в телефонном формате. Контакты состоялись по инициативе Парижа и продлились 1 час 45 минут, сообщали французские СМИ. Глава Франции после беседы со своим российским коллегой также позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.