Россия увеличила число регулярных рейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку

Количество регулярных авиарейсов из России в Венгрию, Германию и Шри-Ланку увеличено с 21 февраля. Полеты за границу будут совершаться из многих российских городов.

Так, число разрешенных рейсов по маршруту Москва — Будапешт с семи увеличили до 14 в неделю. По маршруту Санкт-Петербург — Будапешт вместо четырех самолетов будет летать семь. Число рейсов из Калининграда в Берлин теперь будет составлять вместо двух шесть. Полеты за рубеж также начнут осуществляться из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

Напомним, Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии — ограничения вступили в силу с 27 марта 2020 года. С августа Москва стала постепенно возобновлять перелеты.