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BFMTV: Макрон за день провел два телефонных разговора Путиным

Политика
BFMTV: Макрон за день провел два телефонных разговора Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон два раза за день совершил телефонный звонок российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявляет телеканал BFMTV.

Первый разговор глав государств длился 1 час 45 минут. Второй, как утверждает портал, был чуть меньше — «один час».

«Новый звонок — в тот же день. Эммануэль Макрон снова поговорил по телефону с Владимиром Путиным в воскресенье», — отметил французский телеканал.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора президенты договорились о сотрудничестве. Оно касается организации встречи трехсторонней рабочей группы по Украине. Как сообщили в Елисейском дворце, к соответствующим обязательствам президенты договорились приступить в ближайшие часы.

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