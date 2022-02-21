Байден провел 15-минутные телефонные переговоры с Макроном

Президенты США и Франции Джозеф Байден и Эмманюэль Макрон провели переговоры в телефонном формате, которые длились четверть часа. Соответствующую информацию сообщили журналистам в Белом доме.

Подробностей разговора глав двух государств не приводилось. Известно лишь, что Байден и Макрон беседовали на протяжении 15 минут, однако какие темы обсуждали лидеры – неизвестно.

«Разговор по защищенной связи президента Байдена с президентом Франции Макроном завершился в 16:02 по времени восточного побережья США (00:02 по Москве. — Прим.ред.)», — сказал представитель Белого дома.

Ранее агентство France-Presse сообщало, что Макрон планирует провести беседу с Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем. Журналисты подчеркивали, что темой контактов станет поиск решений снижения напряженности на востоке Украины. В воскресенье Эмманюэль Макрон также созвонился с президентом России Владимиром Путиным.